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11:16, 30 марта 2023Россия

В Госдуме ответили на вопрос об отправке срочников на службу в новые регионы

Депутат Госдумы Картаполов заявил, что срочников не отправят на службу в новые регионы

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Призывников не отправят служить в новые регионы России. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, его цитирует «Интерфакс».

«В новых субъектах России (...) призыв не будет проводиться вообще весной, а призывники во всех остальных субъектах России не будут направляться для службы в эти субъекты», — сказал парламентарий.

Призыв на военную службу проводится в России два раза в год: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Осенний призыв 2022 года начался на месяц позже обычного — 1 ноября. В связи частичной мобилизации военкоматы были перегружены, из-за чего было принято решение развести потоки мобилизованных и срочников.

Весенний призыв в 2023 году пройдет в традиционные сроки — с 1 по 15 апреля. Кампания затронет граждан от 18 до 27 лет

Четыре новых региона — ДНР и ЛНР, а также Херсонская и Запорожская области — вошли в состав России 30 сентября прошлого года. Референдумы по вопросу возвращения этих территорий под юрисдикцию Москвы прошли в регионах с 23 по 27 сентября 2022 года.

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Анастасия Шейкина
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