В регионах России назвали сроки весеннего призыва в армию

Власти регионов России назвали сроки весеннего призыва в армию

В 2023 году весенний призыв на срочную службу в Вооруженных силах России пройдет в традиционные сроки — с 1 апреля по 15 июля. Кампания затронет граждан от 18 до 27 лет. Это следует из распоряжения главы Карелии Артура Парфенчикова.

Схожее постановление о весеннем призыве подписал губернатор Новосибирской области Андрей Травников. В информирующей об этом публикации официального сайта регионального правительства также отмечается, что в войска будут отправлять молодых людей от 18 до 27 лет и что кампания продлится с 1 апреля по 15 июля.

В свою очередь, руководитель Пензенской области Олег Мельниченко в своем указе «О проведении в апреле-июле 2023 года призыва граждан на военную службу и мерах по его обеспечению» не очерчивает точные сроки весеннего призыва, ограничившись формулировкой о проведении кампании в «апреле-июле 2023 года».

Призыв на военную службу осуществляется в России дважды в год: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Перед началом кампании выходит соответствующий указ президента, в котором содержится информация о точных сроках кампании и планах Министерства обороны по количеству новобранцев. Осенний призыв 2022 года стартовал 1 ноября на фоне продолжающейся спецоперации на Украине. С 21 сентября по 28 октября 2022 года в России была проведена частичная мобилизация.

Ранее стало известно о внесении в парламент законопроекта, изменяющего правила призыва в армию. Его авторы предлагают поднять предельный возраст срочников с 27 до 30 лет. При этом повышение минимального возраста будет производиться поэтапно. С января 2024 года планируется перестать призывать 18-летних граждан, а с 1 января 2025 года призыву не будут подлежать 19-летние россияне. Согласно задумке депутатов, переходный период закончится в 2026 году, после чего в России установится окончательный вариант нового призывного возраста — от 21 года до 30 лет.

При этом, как заверил один из авторов законопроекта и глава комитета Государственной Думы по обороне Андрей Картаполов, в 2023 году призыв на срочную службу в Вооруженные силы России пройдет без изменений.