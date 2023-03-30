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12:56, 30 марта 2023Наука и техника

Шлем виртуальной реальности Sony PS VR2 подешевеет

Bloomberg: Sony придется объявить о скидках на шлем PS VR2 из-за его невостребованности

Фото: Triyansh Gill / Unsplash

Sony продала менее 300 тысяч штук PlayStation VR2 в первые недели после запуска шлема виртуальной реальности. Об этом сообщает Bloomberg.

По информации агентства, новый VR-шлем от Sony оказался невостребованным. За первые недели после запуска компания продала менее 300 тысяч экземпляров. При этом в 2022 году Sony поставила перед собой амбициозную цель — произвести два миллиона единиц устройства перед запуском PS VR2 в продажу.

Как отметил вице-президент по данным и аналитике агентства IDC Франсиско Херонимо, Sony придется объявить о скидках на гарнитуру, чтобы хоть как-то поддержать продажи гаджета среди геймеров. По мнению специалиста, если VR-шлем не подешевеет, то устройство провалится в продаже.

Основной причиной низких продаж специалист IDC назвал тот факт, что PS VR2 вышел в неудачное время. «В нынешних экономических условиях VR-гарнитуры не являются приоритетом для большинства потребителей», — отметил Франсиско Херонимо. По словам Херонимо, цена в 549 долларов, или около 43 тысяч рублей, является слишком высокой для представителей целевой аудитории Sony.

В начале февраля журналисты Bloomberg сообщили, что спрос на гарнитуру PS VR2 оказался низким. По информации источников, Sony удалось собрать относительно небольшое количество предзаказов на шлем виртуальный реальности.

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Андрей Ставицкий
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