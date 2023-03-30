Бывший мэр Екатеринбурга Ройзман отбыл 14 суток ареста

Экс-мэр Екатеринбурга Ройзман отбыл 14 суток ареста за административное правонарушение

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман (признан в РФ иноагентом) отбыл 14 суток ареста за административное правонарушение. Об этом сообщает ТАСС.

Ройзман рассказал, что обстановка в спецприемники была гуманной. Он много читал во время ареста. Уехал экс-мэр на своем автомобиле.

16 марта Ройзмана отправили под арест на 14 суток за публикацию экстремистской символики в соцсети. Полиция составила на него протокол из-за поста в группе «Евгений Ройзман» в соцсети «ВКонтакте», на который поступила жалоба в декабре 2022 года. Однако Ройзман не зарегистрирован в соцсети и не имеет к публикации отношения, отметил его адвокат Владислав Идамжапов.

Ранее стало известно, что дело Ройзмана о дискредитации российской армии поступило в суд Екатеринбурга. Экс-мэра обвиняют по части 1 статьи 280.3 УК РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации»).