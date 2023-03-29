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11:01, 29 марта 2023Силовые структуры

Уголовное дело бывшего мэра Екатеринбурга Ройзмана поступило в суд Екатеринбурга

Дело экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана о дискредитации ВС РФ поступило в суд Екатеринбурга

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Уголовное дело в отношении бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан в РФ иноагентом) о дискредитации российской армии поступило в суд Екатеринбурга. Об этом в среду, 29 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Ройзмана Владислава Идамжапова.

Адвокат согласен с таким решением, так как считает передачу дела в Москву незаконной.

По данным ведомства, 1 июля 2022 года Ройзман на благотворительном фонде выступил в прямом эфире видеохостинга в форме виртуального диалога посредством чата с пользователями сайта. Таким образом он хотел подорвать авторитет российской армии в глазах граждан.

«Он публично в устной форме сообщил неограниченному кругу просматривающих видеотрансляцию пользователей информацию, которая, согласно заключению экспертизы, содержит совокупность лингвистических и психологических признаков убеждения адресата в негативном характере целей использования Вооруженных сил Российской Федерации», — объяснили в прокуратуре.

Экс-мэра обвиняют по части 1 статьи 280.3 УК РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации»).

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Екатерина Власова
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