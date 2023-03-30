В Венгрии призвали Европу поспособствовать переговорам Москвы и Киева

Венгерский политик Дуро: в интересах Европы заставить Москву и Киев начать переговоры

Вице-спикер парламента Венгрии Дора Дуро призвала европейские страны поспособствовать переговорам Москвы и Киева, поскольку они заинтересованы в завершении конфликта на Украине. Ее слова приводят «Известия».

Политик отметила, что поддержка антироссийских санкций и продолжение украинского конфликта не выгодны странам-членам Евросоюза. «На самом же деле в интересах всех европейских стран было бы остановить конфликт, а также заставить противоборствующие стороны сесть за стол переговоров», — считает она.

По мнению Дуро, переговоры могут закончиться компромиссом относительно территориальных потерь Украины, однако, подчеркнула она, главной целью является восстановление мира.

Ранее вице-спикер венгерского парламента предупредила, что вступление Финляндии в НАТО повысит риск прямого вооруженного конфликта между альянсом и Россией. Дуро также указала, что Финляндия и Швеция, став членами Североатлантического альянса, потеряют нейтралитет и независимость.