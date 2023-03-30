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04:47, 30 марта 2023Мир

Евродепутат заявил о нежелании европейцев усиления антироссийских санкций

Депутат ЕП Уоллес: 70 процентов жителей Европы выступают против антироссийских санкций

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Депутат Европарламента (ЕП) Мик Уоллес в своем Twitter-аккаунте заявил, что большинство жителей европейских стран не хотят усиления антироссийских санкций.

В публикации он привел данные опроса Европейского совета по международным отношениям, который был проведен в июне прошлого года. «Более 70 процентов граждан выступают за мир, а не за усилия по продолжению введения мер против России», — написал Уоллес.

Депутат также раскритиковал политику Вашингтона и лидеров стран-членов НАТО, которые, по его словам, продвигают дурацкую гибридную войну.

Ранее Уоллес обвинил Европарламент в попытках заставить замолчать противников передачи вооружений Киеву. Он также заявил о сокрытии правды о конфликте на Украине.

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Варвара Кузьмина
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