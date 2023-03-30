Депутат ЕП Уоллес: 70 процентов жителей Европы выступают против антироссийских санкций

Депутат Европарламента (ЕП) Мик Уоллес в своем Twitter-аккаунте заявил, что большинство жителей европейских стран не хотят усиления антироссийских санкций.

В публикации он привел данные опроса Европейского совета по международным отношениям, который был проведен в июне прошлого года. «Более 70 процентов граждан выступают за мир, а не за усилия по продолжению введения мер против России», — написал Уоллес.

Депутат также раскритиковал политику Вашингтона и лидеров стран-членов НАТО, которые, по его словам, продвигают дурацкую гибридную войну.

Ранее Уоллес обвинил Европарламент в попытках заставить замолчать противников передачи вооружений Киеву. Он также заявил о сокрытии правды о конфликте на Украине.