Депутат обвинил Европарламент в замалчивании неудобной правды о НАТО и США

Депутат Уоллес заявил, что ЕП хочет заставить замолчать противников поставок оружия Киеву

Европарламент (ЕП) пытается заставить замолчать противников поставок оружия Киева и намеренно умалчивает правду о конфликте. В этом его обвинил депутат ЕП Мик Уоллес в своем Twitter-аккаунте.

«Разжигателям войны в Европарламенте неудобно говорить правду о глупой прокси-войне США и НАТО — в ЕП хотели бы заставить замолчать любого, кто имеет наглость разоблачать безумие бесконечного накачивания Украины оружием, обрекающего на смерть множество украинцев...» — написал политик.

Ранее в марте Уоллес посоветовал Западу вспомнить о незаконных действиях США в других странах, в частности в Ираке, прежде чем осуждать Россию за спецоперацию на Украине.

До этого политик также отмечал, что деятельность НАТО заложила основу для конфликта России и Украины.