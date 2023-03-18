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11:14, 18 марта 2023Мир

В Европарламенте вспомнили о военных преступлениях США в Ираке

Депутат Европарламента Уоллес: Западу стоит вспомнить о незаконной войне США в Ираке

Фото: Kai Pfaffenbach / CRB / Reuters

Осуждая Россию за спецоперацию на Украине, Западу стоит вспомнить о незаконных действиях США в других странах, в частности в Ираке. Об этом написал в своем аккаунте в Twitter депутат Европарламента (ЕП) от Ирландии Мик Уоллес.

Он подчеркнул, что каждый совершивший военное преступление должен быть привлечен к ответственности. «Прошло 20 лет с момента незаконной войны в Ираке, в результате которой погибли миллионы мирных жителей — когда же [бывший президент США Джордж] Буш и [экс-премьер-министр Великобритании Тони] Блэр будут арестованы?» — написал он в Twitter.

Таким образом Уоллес прокомментировал решение Международного уголовного суда (МУС) выдать ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. При этом Вашингтон прекрасно знает о том, что Россия, как и США, не признает юрисдикцию МУС.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что Москва считает решения МУС ничтожными, а «саму постановку вопроса — возмутительной и неприемлемой».

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Елизавета Новикова
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