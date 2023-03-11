В Европарламенте обвинили НАТО в создании основы для конфликта России и Украины

Депутат Европарламента Уоллес обвинил НАТО в создании базы для конфликта России и Украины

НАТО не стремится к установлению мира и безопасности, а деятельность Североатлантического альянса заложила основу для конфликта России и Украины, заявил депутат Европейского парламента (ЕП) от Ирландии Мик Уоллес. Его слова приводит РИА Новости.

«НАТО не стремится продвигать мир и безопасность — расширение НАТО, вмешательство в дела Киева и провокации заложили основу для конфликта между Россией и Украиной — но ЕС отрицает это. Что НАТО когда-либо делал для мира?» — высказался Уоллес.

Ранее стало известно, что Европейский союз решил передать все свои снаряды Украине из собственных запасов. Согласно плану, страны должны будут сделать заказы на новые поставки боеприпасов до мая 2023 года.