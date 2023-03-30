Пьяная россиянка сбросила с балкона семимесячную внучку

В Нижегородской области пьяная женщина сбросила с балкона семимесячную внучку

В городе Кстове Нижегородской области 54-летняя женщина сбросила с балкона свою семимесячную внучку. Об этом пишет региональный Следственный комитет на своем сайте.

По версии следствия, вечером 22 февраля 2023 года пьяная 54-летняя женщина по неизвестной причине выбросила младенца с балкона квартиры на третьем этаже. Девочка упала на снежную шапку козырька магазина и осталась жива.

Ведомство возбудило в отношении россиянки уголовное дело по статье о покушении на жизнь маленького ребенка. СК установил, что у женщины имеется хроническое заболевание. Сейчас она находится в психиатрической больнице. Вменяемость обвиняемой установит экспертиза.

Ранее аналогичный случай произошел в городе Кушве Свердловской области. Там пьяная 70-летняя пенсионерка сбросила с балкона второго этажа своего трехлетнего правнука. В результате ребенок упал с высоты 4,9 метра и ударился головой. В прокуратуре подчеркнули, что россиянка умышленно сбросила внука с высоты. По заключению эксперта женщина признана невменяемой.

Кроме того, 20 марта стало известно, что в Нижегородской области к 16 годам колонии приговорили 63-летнюю пенсионерку, которая выкинула из окна двухлетнего мальчика. В январе 2022 года его родители попросили бабушку посидеть с внуком, а сами отправились в гости. Женщина употребляла спиртное, когда малыш начал плакать и разозлил ее. В результате россиянка сбросила ребенка с пятого этажа. Тело скончавшегося от переохлаждения мальчика нашли в сугробе на следующий день.

