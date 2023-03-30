Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:50, 30 марта 2023Силовые структуры

Раскрыта причина задержания корреспондента The Wall Street Journal

Американского корреспондента задержали за сбор данных о предприятии российской оборонки

Фото: Виталий Невар / ТАСС

Корреспондент американской газеты The Wall Street Journal Эван Гершкович собирал секретные сведения по заданию американских спецслужб. Причину задержания журналиста в четверг, 30 марта, сообщает РИА Новости.

По данным ФСБ, Гершковича интересовали данные об одном из предприятий российской оборонной промышленности. 32-летний сотрудник московского бюро американского издания был задержан российскими силовиками 30 марта в Екатеринбурге.

The Wall Street Journal — ежедневная американская деловая газета на английском языке, издается в Нью Йорке.

4 марта сообщалось, что в Польше задержали гражданина Испании, который подозревается в шпионаже в пользу России, в случае признания его виновным он может быть приговорен к десяти годам тюрьмы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Владимир Седов
Обсудить
Последние новости
ФСБ задержала корреспондента американской газеты за шпионаж
Пенсионер устроил стрельбу в российском городе
Вышедший из спецприемника Ройзман порассуждал о своей судьбе в России
Рита Дакота показала лицо без фильтров и объяснила желание ретушировать фото
В Госдуме ответили на вопрос об отправке срочников на службу в новые регионы
Украина получила миллиардный грант от США
Мать погибшего в Финском заливе в Петербурге мальчика опознала тело сына
Стало известно о госпитализации бывшей жены и сына Стаса Пьехи
Еще одна страна Европы пожаловалась на убытки из-за отсутствия россиян
Бывший мэр Екатеринбурга Ройзман отбыл 14 суток ареста
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.