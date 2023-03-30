Раскрыта причина задержания корреспондента The Wall Street Journal

Американского корреспондента задержали за сбор данных о предприятии российской оборонки

Корреспондент американской газеты The Wall Street Journal Эван Гершкович собирал секретные сведения по заданию американских спецслужб. Причину задержания журналиста в четверг, 30 марта, сообщает РИА Новости.

По данным ФСБ, Гершковича интересовали данные об одном из предприятий российской оборонной промышленности. 32-летний сотрудник московского бюро американского издания был задержан российскими силовиками 30 марта в Екатеринбурге.

The Wall Street Journal — ежедневная американская деловая газета на английском языке, издается в Нью Йорке.

4 марта сообщалось, что в Польше задержали гражданина Испании, который подозревается в шпионаже в пользу России, в случае признания его виновным он может быть приговорен к десяти годам тюрьмы.