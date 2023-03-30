Медсестра рассказала о спасении 12 военных из-под обстрела

Медсестра рассказала, как вытащила и спасла 12 военных из-под обстрела в Гостомеле

Младший сержант, медсестра 39-го отдельного медицинского отряда 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии Кристина Ким рассказала, как вытащила на себе и спасла 12 российских военных из-под обстрела украинской армии в поселке Гостомель Киевской области. Она сообщила об этом в интервью KP.RU.

Девушка уже более года находится в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. В ходе очередного обстрела госпиталя Ким и других медиков спрятали в окопы. «Рядом было военное подразделение. Стреляли в нас — медиков, а попадали в них. Много ребят-десантников пострадало», — сказала она. Медсестра решила выбежать из окопа и помочь раненым военнослужащим. По ее словам, их нужно было донести до госпиталя, но обстрел продолжался.

Несмотря на летящие сверху пули и снаряды, которые взрывались, пока медики пытались добраться до раненых, Ким «вытаскивала людей, как могла». Если военный был способен идти, то девушка помогала добежать ему и дотаскивала. Когда человек получал ранение в конечности, медсестра ползла вместе с ним. «Перетаскивать их было очень тяжело. Они сами тяжелые мужчины плюс экипировка на них, экипировка на мне», — отметила Ким. В этот день медик спасла 12 бойцов. Уточняется, что президент России Владимир Путин наградил ее медалью Суворова.

В марте 2022 года один из российских десантников рассказал, как украинская армия уничтожила крупнейший транспортный самолет в мире Ан-225 «Мрия». Как он утверждает, буквально в первые же дни спецоперации армия Украины подвергла мощному артобстрелу аэродром Гостомель под Киевом, который пытались занять войска России. В Минобороны РФ сообщили, что украинские военные активно применяли снаряды с белым фосфором.