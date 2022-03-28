Российский десантник рассказал об уничтожении «Мрии» ВСУ

Российский десантник рассказал, как ВСУ уничтожили «Мрию» в ходе артобстрела

Один из российских десантников, принимающих участие в специальной военной операции на Украине, рассказал, как Вооруженные силы Украины (ВСУ) уничтожили крупнейший транспортный самолет в мире Ан-225 «Мрия». Его слова приводит в своем Telegram-канале журналист «Комсомольской правды» Александр Коц.

По словам военного, буквально в первые же дни спецоперации украинские силы подвергли мощному артобстрелу аэродром Гостомель под Киевом, который пытались занять российские войска.

«Самостоятельно же они попали в "Мрию", после чего начался большой пожар. Ну и после артобстрела сами же подожгли два склада ГСМ, один за "Мрией" находится, другой — чуть-чуть восточнее, на аэродроме», — пояснил десантник.

Он добавил, что в результате действий ВСУ пострадал не только Ан-225, но и значительное число другой украинской военной техники. В то же время среди российской техники потерь практически не было, личный состав также не пострадал.

27 февраля стало известно об уничтожении флагмана «Антонова», крупнейшего в мире самолета Ан-225 «Мрия». Самолет сгорел в аэропорту Гостомель, где Вооруженные силы Украины в ходе обстрелов, как утверждают в Минобороны России, активно применяли снаряды с белым фосфором.