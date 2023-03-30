Фанатка Гуфа из Индонезии подала в суд на рэпера из-за отмены концерта

Фанатка Гуфа из Индонезии подала в суд на рэпера из-за частых отмен его концерта

Фанатка российского рэп-исполнителя Алексея Долматова, известного под псевдонимом Гуф, подала на артиста в суд из-за частых отмен его концерта в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным портала, поклонница музыканта дважды приобретала авиабилеты для перелета из Индонезии в Россию и обратно, чтобы попасть на выступление рэпера. Женщина купила билет на концерт исполнителя еще в прошлом году. В указанные даты прилетела в Москву, однако организаторы заявили о переносе выступления.

Тогда фанатка вернулась в Индонезию, но вскоре узнала, что концерт все же состоится и вновь посетила Россию. Выступление рэпера опять было перенесено: в этот раз из-за проблем со здоровьем исполнителя. Тогда поклонница Долматова обратилась в суд с требованием возместить моральный ущерб в размере 500 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что один из основателей рок-группы Pink Floyd, британский музыкант Роджер Уотерс подаст в суд из-за отмены его концерта в Германии.