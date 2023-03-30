Герой культового шоу на Первом канале рассказал о встрече с Собчак за кулисами

Участник «Фабрики звезд» Юрий Титов раскрыл, что Собчак подвезла его до кастинга на проект

Участник четвертого сезона культового музыкального шоу «Фабрика звезд» на Первом канале Юрий Титов рассказал о встрече с телеведущей Ксенией Собчак за кулисами проекта. Певец раскрыл, что Собчак подвезла его до кастинга на шоу. Историей он поделился в проекте «Фабрика с Яной Чуриковой» на YouTube.

По словам Титова, он встретил Собчак, когда направлялся на кастинг «Фабрики звезд» в Останкино. Телеведущая тогда ехала на машине. «Она говорит: "А ты тоже, да, на кастинг? Садись, вместе доедем". Я сел, мы доехали пять секунд, вышли», — рассказал герой проекта. Говоря о своих впечатлениях от Собчак, он назвал ее «милейшей».

Титов отметил, что телеведущая, как и другие претенденты на участие в шоу, должна была поговорить с гендиректором Первого канала Константином Эрнстом в отдельном кабинете. Этот этап кастинга певец также назвал самым страшным. «Она [Собчак] из кабинета разъяренная немножко вышла, все судачили, что ее не взяли», — добавил артист.

Ранее о попытке Собчак поучаствовать в «Фабрике звезд» в интервью журналистке Лауре Джугелии рассказала героиня четвертого сезона проекта Алекса (Александра Чвикова). Певица заявила, что Собчак спела на кастинге, однако ее не взяли на программу. Телеведущая, в свою очередь, подтвердила участие в кастинге проекта. Она заявила, что дошла до финального этапа отбора.