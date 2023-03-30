Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
17:34, 30 марта 2023Интернет и СМИ

Герой культового шоу на Первом канале рассказал о встрече с Собчак за кулисами

Участник «Фабрики звезд» Юрий Титов раскрыл, что Собчак подвезла его до кастинга на проект
Юрий Титов

Юрий Титов. Кадр: Яна Чурикова / YouTube

Участник четвертого сезона культового музыкального шоу «Фабрика звезд» на Первом канале Юрий Титов рассказал о встрече с телеведущей Ксенией Собчак за кулисами проекта. Певец раскрыл, что Собчак подвезла его до кастинга на шоу. Историей он поделился в проекте «Фабрика с Яной Чуриковой» на YouTube.

По словам Титова, он встретил Собчак, когда направлялся на кастинг «Фабрики звезд» в Останкино. Телеведущая тогда ехала на машине. «Она говорит: "А ты тоже, да, на кастинг? Садись, вместе доедем". Я сел, мы доехали пять секунд, вышли», — рассказал герой проекта. Говоря о своих впечатлениях от Собчак, он назвал ее «милейшей».

Титов отметил, что телеведущая, как и другие претенденты на участие в шоу, должна была поговорить с гендиректором Первого канала Константином Эрнстом в отдельном кабинете. Этот этап кастинга певец также назвал самым страшным. «Она [Собчак] из кабинета разъяренная немножко вышла, все судачили, что ее не взяли», — добавил артист.

Ранее о попытке Собчак поучаствовать в «Фабрике звезд» в интервью журналистке Лауре Джугелии рассказала героиня четвертого сезона проекта Алекса (Александра Чвикова). Певица заявила, что Собчак спела на кастинге, однако ее не взяли на программу. Телеведущая, в свою очередь, подтвердила участие в кастинге проекта. Она заявила, что дошла до финального этапа отбора.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Маргарита Щигарева
Обсудить
Последние новости
В ФРГ признали необходимость участия России в расследовании «Северных потоков»
В МИД рассказали об отсутствии реакции США на арест американского журналиста
Российский треш-блогер попал под следствие из-за видео с православной иконой
Станислав Садальский раскрыл размер своей пенсии
Певец Дмитрий Колдун назвал современную зарубежную музыку комиксом
Герой культового шоу на Первом канале рассказал о встрече с Собчак за кулисами
В США рассказали о проведенных в поддержку Украины кибермиссиях
ФСБ заподозрила замгубернатора Ненецкого округа во взятке на два миллиона рублей
Стало известно о желании итальянского клуба купить футболиста ЦСКА
Автомобиль утонул возле российской многоэтажки и попал на видео
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.