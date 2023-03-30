Украина не стала возбуждать уголовные дела против расстрелявших пленных солдат

ООН: Украина не возбудила уголовные дела против солдат, расстрелявших военнопленных РФ

Украина не стала возбуждать уголовные дела против солдат, расстрелявших российских военнопленных, хотя несколько казней были задокументированы. Об этом заявил глава Управления верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) ООН Фолькер Тюрк, его цитирует РИА Новости.

«Мы задокументировали суммарную казнь украинскими вооруженными силами российских военнопленных и личного состава, вышедших из боя, сразу после их захвата. Нам известно о продолжающихся расследованиях, проводимых украинскими властями, но на сегодняшний день ни о каких судебных преследованиях не сообщалось», — рассказал он на 52-й сессии Совета ООН по правам человека.

Ранее ООН признало военным преступлением расстрел российских военнопленных солдатами Вооруженных сил Украины. Согласно опубликованному докладу, зафиксировано «небольшое количество» очевидных нарушений со стороны украинских солдат. Одно из них было квалифицированно как «неизбирательное», и два инцидента как военные преступления. Речь идет о случаях расстрелов и пыток военнопленных.

В феврале Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) подтвердило подлинность видеозаписи с кадрами расстрела Вооруженными силами Украины российских военнопленных. По словам официального представителя организации Марты Уртадо, в руках УВКПЧ есть и другое видео, на котором украинский солдат признается в убийстве и пытается оправдать его, утверждая, что жертвы отказались сдаться или что они были сотрудниками частной военной компании «Вагнер». Уртадо признала, что его действия неправомерны с точки зрения международного гуманитарного права.