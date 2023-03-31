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06:00, 31 марта 2023Забота о себе

Врач предупредил об опасности употребления содержащего плесень сока

Иммунолог Крючков: содержащий плесень сок может вызвать аллергическую реакцию

Фото: Maurizio Gambarini / DPA / Globallookpress.com

Содержащий плесневый грибы сок может вызвать аллергическую реакцию, сообщил иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. В разговоре с «Лентой.ру» он предупредил об опасности и последствиях употребления такого сока.

Ранее стало известно, что исследование продукции на российском рынке соков и сладких газированных напитков показало, что более чем в половине (60 процентах) упаковок томатного сока и лимонада «Тархун» найдены плесневые грибы. Аналогичные нарушения зафиксированы в категории вишневого и яблочного сока, а также клюквенного морса. В этом сегменте доля нарушений варьируется в диапазоне 27-40 процентов.

Может быть аллергическая реакция. Но только у людей с гиперчувствительностью к конкретным аллергенам плесени. Отравления от обычных плесневых грибов не будет. В этом смысле большой опасности нет

Николай Крючковиммунолог

Другое дело, что при таких находках можно сказать о том, что в ходе производства допускаются нарушения, которые могут увеличивать риски и других нарушений технологического процесса микробиологической безопасности, объяснил иммунолог.

«Если условия производства и упаковки позволяют выпускать товар с такими нерегламентированными компонентами продукта, то это означает, что созданы такие условия, которые могут привести к повышению риска того, что и другие микроорганизмы могут осеменить эти продукты. Например, это могут быть бактерии — кишечная палочка или что-то еще. А это создаст уже больше угрозы для организма человека», — заявил Крючков.

Помимо плесневых грибов, в напитках нашли недостаток или избыток соли и сахара, плохое качество очищенной воды, повышенное содержание канцерогенных и токсичных веществ, отсутствие и подмена заявленного сырья (например, морковь вместо клюквы или вообще неидентифицируемые ингредиенты), незаявленные на упаковке сахарозаменители, красители, консерванты и ароматизаторы.

Накануне Роскачество проверило роллы «Филадельфия», закупленные для проверки в российских ресторанах японской кухни и магазинах, и нашло в части продукции кишечную палочку. Нарушения были обнаружены в изделиях из сети магазинов «ВкусВилл» и Spar, магазинов японской кухни «Суши-Маркет», «Суши Wok», Pizza Sushi Wok и службы доставки Yami Yami. Кроме того, по результатам исследования в роллах из перечисленных заведений и других ресторанов были выявлены превышения по количеству микроорганизмов.

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Алена Шевченко
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