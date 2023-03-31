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14:46, 31 марта 2023Мир

Утверждена новая концепция внешней политики России

Президент Путин утвердил обновленную концепцию внешней политики России
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Гавриил Григоров / Sputnik / Reuters

Президент России Владимир Путин 31 марта утвердил новую концепцию внешней политики страны, о чем он сообщил на совещании с постоянными членами Совета Безопасности. Информацию приводит сайт официального Кремля.

Путин пояснил, что подписал Указ об утверждении обновленной Концепции внешней политики РФ. Он заявил, что этого потребовали «кардинальные изменения в международной жизни». В обновленной версии обозначены принципы, задачи и приоритеты дипломатической деятельности.

Новую концепцию разработали Министерство иностранных дел, администрация президента, Совбез РФ, правительство и «многие министерства и ведомства».

Говоря о главных положениях обновленного документа, глава МИД России Сергей Лавров назвал США «главным проводником антироссийской линии».

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Антон Похиляк
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