Утверждена новая концепция внешней политики России

Президент Путин утвердил обновленную концепцию внешней политики России

Президент России Владимир Путин 31 марта утвердил новую концепцию внешней политики страны, о чем он сообщил на совещании с постоянными членами Совета Безопасности. Информацию приводит сайт официального Кремля.

Путин пояснил, что подписал Указ об утверждении обновленной Концепции внешней политики РФ. Он заявил, что этого потребовали «кардинальные изменения в международной жизни». В обновленной версии обозначены принципы, задачи и приоритеты дипломатической деятельности.

Новую концепцию разработали Министерство иностранных дел, администрация президента, Совбез РФ, правительство и «многие министерства и ведомства».

Говоря о главных положениях обновленного документа, глава МИД России Сергей Лавров назвал США «главным проводником антироссийской линии».

