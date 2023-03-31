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14:35, 31 марта 2023Мир

Лавров назвал главного проводника антироссийской линии

Лавров: в Концепции внешней политики США названы главным проводником антироссийской линии

Фото: Maxim Shipenkov / Reuters

В обновленной Концепции внешней политики России США названы главным проводником антироссийской линии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Его цитирует ТАСС.

«Главным инициатором и проводником антироссийской линии прямо названы Соединенные Штаты Америки, и в целом политика Запада, направленная на всемерное ослабление России, охарактеризована как гибридная война нового типа», — сказал дипломат на совещании президента России Владимира Путина с постоянными членами Совбеза РФ.

31 марта Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности новую Концепцию внешней политики страны. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что это «достаточно важное совещание».

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Глеб Бажуткин
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