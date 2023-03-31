Названа тема совещания Путина с Совбезом

Песков заявил, что Путин 21 марта обсудит с Совбезом новую концепцию внешней политики РФ

Президент России Владимир Путин в пятницу, 31 марта, обсудит с постоянными членами Совета безопасности (Совбеза) новую концепцию внешней политики страны. Такую тему совещания назвал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Пресс-секретарь главы государства отметил, что это «достаточно важное совещание», поскольку на повестке дня будет доклад главы МИД РФ Сергея Лаврова. «Планируется где-то после 14:00 это совещание», — заявил он.

В феврале министр иностранных дел, выступая на правительственном часе в Госдуме, рассказал, что обновленная концепция внешней политики России предусматривает необходимость остановить монополию Запада на определение рамок международной жизни.

Прошлое совещание Путина с Совбезом состоялось 24 марта.