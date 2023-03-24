Кремль анонсировал совещание Путина с членами Совбеза

Песков заявил, что Путин 24 марта проведет совещание с постоянными членами Совбеза

Президент России Владимир Путин в пятницу, 24 марта, проведет совещание с постоянными членами Совбеза страны. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

«В середине дня президент имеет в виду провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза», — сказал официальный представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что Кремль не будет задолго анонсировать сроки проведения традиционной серии военных совещаний Путина. Представитель Кремля добавил, что обо всем будет сообщаться по мере поступления.

Глава государства ежегодно проводит совещания по военной тематике весной и осенью. В них принимает участие руководство Министерства обороны России, главы предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК), а также некоторые члены кабмина.