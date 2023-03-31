Американский генерал предупредил ВСУ о трудностях при контрнаступлении

Генерал США Хертлинг предупредил ВСУ о сложностях при весеннем контрнаступлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут столкнуться со множеством проблем при весеннем контрнаступлении. О возможных трудностях в Twitter предупредил генерал-лейтенант США в отставке Марк Хертлинг.

По его мнению, украинским военным нужна передышка, так как при контрнаступлении нужно будет занимать и удерживать территории, а также прорываться сквозь российскую оборону. Для бойцов, которые находятся на передовой около года, это сложная задача.

«Украинским войскам нужно восстановиться. Это тяжело. И украинским солдатам, в основном свежим новобранцам, придется наступать, а не сидеть в окопах, причем с новым вооружением. Это еще сложнее», — написал он.

Ранее зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Генеральный штаб Вооруженных сил России готовится к возможному наступлению Украины. По словам политика, Генштаб просчитывает такую вероятность и готовит ответ на действия ВСУ.

О планах провести ряд наступательных операций ранее заявлял глава Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский. По его словам, Киев планирует воспользоваться якобы наступившей усталостью частей ЧВК «Вагнер».