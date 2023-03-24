Медведев заявил о подготовке Генштаба России к наступлению ВСУ

Зампред Совбеза Медведев заявил, что Генштаб России готовится к наступлению ВСУ

Генеральный Штаб Вооруженных сил России готовится к возможному наступлению Украины. Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев, его слова приводит РИА Новости.

По словам политика, Генштаб просчитывает такую вероятность и готовит ответ на действия Вооруженных сил Украины (ВСУ).

О планах провести ряд наступательных операций ранее заявлял глава сухопутных войск ВСУ Александр Сырский. По его словам, Киев планирует воспользоваться якобы наступившей усталостью частей ЧВК «Вагнер».

А председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщал о подготовке Вооруженными силами Украины ВСУ наступления в Запорожской области.

Ранее военный эксперт, директор московского Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов оценил главные козыри ВСУ в ходе возможного весеннего наступления.