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13:59, 24 марта 2023Россия

Медведев заявил о подготовке Генштаба России к наступлению ВСУ

Зампред Совбеза Медведев заявил, что Генштаб России готовится к наступлению ВСУ

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Генеральный Штаб Вооруженных сил России готовится к возможному наступлению Украины. Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев, его слова приводит РИА Новости.

По словам политика, Генштаб просчитывает такую вероятность и готовит ответ на действия Вооруженных сил Украины (ВСУ).

О планах провести ряд наступательных операций ранее заявлял глава сухопутных войск ВСУ Александр Сырский. По его словам, Киев планирует воспользоваться якобы наступившей усталостью частей ЧВК «Вагнер».

А председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщал о подготовке Вооруженными силами Украины ВСУ наступления в Запорожской области.

Ранее военный эксперт, директор московского Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов оценил главные козыри ВСУ в ходе возможного весеннего наступления.

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Марк Леонов
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