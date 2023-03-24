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05:30, 24 марта 2023Бывший СССР

Рогов сообщил о подготовке ВСУ наступления в Запорожской области

Рогов заявил, что ВСУ готовят наступление около Орехова в Запорожской области
Владимир Рогов

Владимир Рогов. Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о подготовке Вооруженными силами Украины (ВСУ) наступления в Запорожской области. Его слова передает РИА Новости.

По словам Рогова, украинские силы стягивают дополнительные резервы и бронетехнику в район города Орехов. «Они попытаются именно здесь, судя по всему, аккумулировать большой ударный кулак, готовя прорыв через разведку боем. Наступление может начаться уже в ближайшие дни, судя по темпам переброски и усилению группировки», — сказал он, добавив, что противника в Запорожской области готовятся встретить во всеоружии.

23 марта Владимир Рогов рассказал, что ВСУ готовятся совершить очередную провокацию в отношении Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Он уточнил, что украинские военные под видом ремонтных работ собираются отключить последнюю резервную линию электропередач, благодаря которой происходит питание АЭС.

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Марина Совина
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