Рогов заявил, что ВСУ готовят наступление около Орехова в Запорожской области

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о подготовке Вооруженными силами Украины (ВСУ) наступления в Запорожской области. Его слова передает РИА Новости.

По словам Рогова, украинские силы стягивают дополнительные резервы и бронетехнику в район города Орехов. «Они попытаются именно здесь, судя по всему, аккумулировать большой ударный кулак, готовя прорыв через разведку боем. Наступление может начаться уже в ближайшие дни, судя по темпам переброски и усилению группировки», — сказал он, добавив, что противника в Запорожской области готовятся встретить во всеоружии.

23 марта Владимир Рогов рассказал, что ВСУ готовятся совершить очередную провокацию в отношении Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Он уточнил, что украинские военные под видом ремонтных работ собираются отключить последнюю резервную линию электропередач, благодаря которой происходит питание АЭС.