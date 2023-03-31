Изнасилованный в московской школе 11-летний мальчик оказался сиротой

Shot: 11-летний мальчик, изнасилованный в школе в Новой Москве, был воспитанником детдома

11-летний мальчик, которого несколько месяцев насиловали в школе в Новой Москве, оказался сиротой. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Как пишут авторы поста, сейчас полиция ищет родную мать ребенка, которая оставила сына в детдоме 11 лет назад.

Ранее появилась информация, что неизвестные с декабря 2022 года систематически насиловали ученика школы №1392 имени Рябинкина в Новой Москве. Возбуждено уголовное дело.

23 марта сообщалось, что родители другого ученика этой же школы увидели в чате класса видео с надругательством над их сыном. Инцидент произошел в дома у одного из четвероклассников. В отсутствии взрослых мальчик пригласил сверстника в гости и снял на камеру надругательство над ним.

При этом, исполняющая обязанности директора школы заявила, что «два мальчика хотели попробовать себя героями фильмов для взрослых». По ее словам, с детьми уже побеседовали психологи.

30 марта также стало известно, что в Туве старшеклассники в течение 10 дней насиловали десятилетнего мальчика. При этом ни охрана, ни администрация школы не заметили происходящего. Депутат Госдумы Александр Хинштейн обратил внимание, что в расследовании этого дела творится беспредел, и охарактеризовал его как «дикость». Он подчеркнул, что переживший насилие ребенок не получал ни должной медицинской, ни психологической помощи.