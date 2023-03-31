Стало известно о втором за месяц изнасиловании школьника в Новой Москве

Mash сообщил о втором случае изнасилования за месяц в школе №1392 в Новой Москве

Второй случай изнасилования ученика за месяц выявили в школе №1392 имени Рябинкина в Новой Москве. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

По сведениям издания, с декабря 2022 года во втором корпусе учебного заведения на 3-й Нововатутинской улице неизвестные систематически насиловали 11-летнего школьника. По данному факту возбудили уголовное дело.

В середине марта учебное заведение в Новой Москве уже оказывалось в центре скандала. Тогда изнасилование произошло не в стенах школы №1392, а дома у одного из учащихся. Четвероклассник в отсутствие взрослых угрожал однокласснику и снял на камеру надругательство над ним. Позже видео попало в школьные чаты. Таким образом о преступлении узнали учителя, а затем и родители пострадавшего ребенка.

Исполняющая обязанности директора школы №1392 Наталья Митряева подчеркнула, что после случившегося с обоими мальчиками стали вести работу психологи.

В Следственном комитете России организовали проверку по факту инцидента.