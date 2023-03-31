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09:48, 31 марта 2023Наука и техника

Крупнейшую игровую выставку отменили

IGN: игровая выставка Electronic Entertainment Expo (E3) 2023 отменена

Фото: Mike Blake / Reuters

Компания Entertainment Software Association (ESA) решила не проводить традиционную выставку E3 в этом году. Об этом сообщает издание IGN.

Как стало известно корреспондентам медиа, представители ESA разослали своим членам уведомление о том, что E3 2023 не состоится. Два источника издания подтвердили, что получили от ассоциации соответствующее письмо.

В уведомлении говорится, что хотя крупнейшая в мире игровая выставка E3 «остается нашим любимым событием и брендом», запланированное на 2023 год мероприятие не вызвало «устойчивого интереса». В этой связи в ESA решили отменить проведение выставки.

После того, как IGN стало известно об отмене мероприятия, представитель компании ReedPop Кайл Марсден-Киш, которая также работала над выставкой, прокомментировал произошедшее. «Это было трудное решение из-за всех усилий, которые мы и наши партнеры приложили для проведения этого мероприятия, но мы должны были сделать то, что правильно для отрасли и для E3», — подчеркнул Кайл Марсден-Киш.

E3 2023 должа была пройти с 13 по 16 июня. В 2020 году мероприятие отменили из-за пандемии коронавируса, в 2021 году Electronic Entertainment Expo состоялось в онлайн-формате.

В конце января источники IGN сообщили, что компании Sony и Microsoft отказались принимать участие в игровой выставке E3. Также от участия отказалась Nintendo, которая обычно регулярно присутствовала на мероприятии.

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Андрей Ставицкий
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