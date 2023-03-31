В России оценили предложение Лукашенко о перемирии с Украиной

Сенатор Карасин назвал достойным предложение Лукашенко о перемирии с Украиной

Предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко об объявлении перемирия на территории Украины без права перегруппировки войск достойно внимания, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам. В разговоре с «Лентой.ру» он оценил идею главы соседнего государства.

«Александр Григорьевич — лидер дружественной нам союзной страны. Его предложение в любом случае достойно того, чтобы всерьез задуматься над теми идеями, которые содержатся в этом предложении. Идеи правильные. Степень реализации их сегодня, конечно, вызывает много вопросов, но в любом случае набор предложений, исходящих от президента Белоруссии, достоин того, чтобы их обсуждать», — сказал сенатор.

По мнению Григория Карасина, глава Белоруссии выступил с такой инициативой, поскольку конфликт России и Украины беспокоит не только жителей этих стран, но и граждан соседних государств.

Во время послания белорусскому народу и Национальному собранию Александр Лукашенко предложил объявить перемирие на Украине и запретить перемещение техники и переброску оружия с обеих сторон. По его мнению, боевые действия необходимо остановить до обострения ситуации. Также политик отметил, что прекращение конфликта возможно при переговорах без предварительных условий.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков допустил, что президент России Владимир Путин обсудит с белорусским коллегой его идею. «Безусловно, мы слышали заявление Александра Григорьевича, безусловно, два президента — Путин и Лукашенко — продолжат [общение] на следующей неделе, будет заседание Высшего государственного совета Союзного государства, [это] даст возможность президентам еще раз обстоятельно поговорить друг с другом, наверняка будут и эту тему обсуждать», — сказал он.