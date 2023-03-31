Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:18, 31 марта 2023Бывший СССР

В России оценили предложение Лукашенко о перемирии с Украиной

Сенатор Карасин назвал достойным предложение Лукашенко о перемирии с Украиной

Фото: Maxim Guchek / BelTA / Reuters

Предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко об объявлении перемирия на территории Украины без права перегруппировки войск достойно внимания, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам. В разговоре с «Лентой.ру» он оценил идею главы соседнего государства.

«Александр Григорьевич — лидер дружественной нам союзной страны. Его предложение в любом случае достойно того, чтобы всерьез задуматься над теми идеями, которые содержатся в этом предложении. Идеи правильные. Степень реализации их сегодня, конечно, вызывает много вопросов, но в любом случае набор предложений, исходящих от президента Белоруссии, достоин того, чтобы их обсуждать», — сказал сенатор.

По мнению Григория Карасина, глава Белоруссии выступил с такой инициативой, поскольку конфликт России и Украины беспокоит не только жителей этих стран, но и граждан соседних государств.

Материалы по теме:
«Интеграция без поглощения» Почему российско-белорусский союз стал позитивным примером интеграции
«Интеграция без поглощения»Почему российско-белорусский союз стал позитивным примером интеграции
8 декабря 2022
«Из Киева звучат только ультиматумы» Когда начнутся мирные переговоры по Украине и что ждет страну после окончания СВО?
«Из Киева звучат только ультиматумы»Когда начнутся мирные переговоры по Украине и что ждет страну после окончания СВО?
1 марта 2023

Во время послания белорусскому народу и Национальному собранию Александр Лукашенко предложил объявить перемирие на Украине и запретить перемещение техники и переброску оружия с обеих сторон. По его мнению, боевые действия необходимо остановить до обострения ситуации. Также политик отметил, что прекращение конфликта возможно при переговорах без предварительных условий.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков допустил, что президент России Владимир Путин обсудит с белорусским коллегой его идею. «Безусловно, мы слышали заявление Александра Григорьевича, безусловно, два президента — Путин и Лукашенко — продолжат [общение] на следующей неделе, будет заседание Высшего государственного совета Союзного государства, [это] даст возможность президентам еще раз обстоятельно поговорить друг с другом, наверняка будут и эту тему обсуждать», — сказал он.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В России оценили предложение Лукашенко о перемирии с Украиной
Названо число застрявших и бедствующих в Таиланде россиян и украинцев
Россия приостановит поставки молочной продукции из Армении
Медведев пригрозил уничтожать несогласованных с Россией миротворцев на Украине
Выявлен новый механизм формирования лейкемии
Лукашенко простил лесбиянок
Жена Костомарова опровергла информацию о его переводе в немецкую клинику
В Тунисе ввели ограничения на использование воды
Следствие потребовало арестовать помочившегося на икону российского блогера
В России назвали самые популярные автомобили с пробегом
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.