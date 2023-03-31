В Кремле допустили обсуждение Путиным и Лукашенко идеи перемирия с Украиной

Песков допустил, что Путин обсудит с Лукашенко его идею о перемирии с Украиной на ВГС

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков допустил, что президент России Владимир Путин обсудит с белорусским коллегой Александром Лукашенко его идею о перемирии с Украиной без права перегруппировки войск на заседании Высшего государственного совета (ВГС) Союзного государства. При этом он отметил продолжение специальной военной операции (СВО), его слова передает ТАСС.

«Безусловно, мы слышали заявление Александра Григорьевича, безусловно, два президента — Путин и Лукашенко — продолжат [общение] на следующей неделе, будет заседание Высшего государственного совета Союзного государства, [это] даст возможность президентам еще раз обстоятельно поговорить друг с другом, наверняка будут и эту тему обсуждать», — сказал Песков.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что в контексте Украины ничего не меняется, СВО будет продолжаться, так как это является в настоящее время единственным средством достижения тех целей, которые стоят перед Россией.

Ранее Лукашенко предложил объявить перемирие на Украине и запретить перемещение техники и переброски оружия с обеих сторон. По его словам, остановить военные действия нужно до того, как началась эскалация конфликта. «Попробую рискнуть предложить прекратить боевые действия», — заявил президент.