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19:47, 31 марта 2023Забота о себе

Фермер подсказал способ выбрать качественный квас

Фермер Иван Слободянюк: нужно выбирать квас без осадка и в темной бутылке

Фото: Саид Царнаев / РИА Новости

Настоящий квас не должен содержать осадка на дне и ароматизаторов, рассказал фермер Иван Слободянюк. Способ выбрать качественный квас производящий этот напиток предприниматель подсказал в беседе с «Вечерней Москвой».

По словам Слободянюка, в настоящем квасе должны быть только вода, ржаная мука, сахар, солод и дрожжи. «Если там указаны различные ароматизаторы, то это свидетельствует о наличии большого количества химии в напитке. Также обратите внимание на дно бутылки. Осадок говорит о нарушениях при изготовлении напитка», — объяснил фермер.

Выбирать, продолжил он, нужно напиток в темной бутылке либо алюминиевой таре, поскольку так он не подвергается воздействию солнечных лучей и не портится. «Меньше всего по времени хранится нефильтрованный неосветленный — не более двух дней, и в магазине он должен стоять в холодильнике. А дольше всего — фильтрованный», — сказал Слободянюк. Он добавил, что фильтрованный квас может лежать до двух месяцев на любой магазинной полке.

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Александра Лисица
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