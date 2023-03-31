Фермер подсказал способ выбрать качественный квас

Фермер Иван Слободянюк: нужно выбирать квас без осадка и в темной бутылке

Настоящий квас не должен содержать осадка на дне и ароматизаторов, рассказал фермер Иван Слободянюк. Способ выбрать качественный квас производящий этот напиток предприниматель подсказал в беседе с «Вечерней Москвой».

По словам Слободянюка, в настоящем квасе должны быть только вода, ржаная мука, сахар, солод и дрожжи. «Если там указаны различные ароматизаторы, то это свидетельствует о наличии большого количества химии в напитке. Также обратите внимание на дно бутылки. Осадок говорит о нарушениях при изготовлении напитка», — объяснил фермер.

Выбирать, продолжил он, нужно напиток в темной бутылке либо алюминиевой таре, поскольку так он не подвергается воздействию солнечных лучей и не портится. «Меньше всего по времени хранится нефильтрованный неосветленный — не более двух дней, и в магазине он должен стоять в холодильнике. А дольше всего — фильтрованный», — сказал Слободянюк. Он добавил, что фильтрованный квас может лежать до двух месяцев на любой магазинной полке.

Ранее иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков предупредил об опасности и последствиях употребления сока с плесневыми грибами. По его словам, такой сок может вызвать аллергическую реакцию.