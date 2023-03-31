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22:36, 31 марта 2023Спорт

Медведев обыграл Хачанова в полуфинале турнира ATP в Майами

Даниил Медведев обыграл Карена Хачанова в полуфинале турнира ATP в Майами

Фото: imago-images.de / Globallookpress.com

Россиянин Даниил Медведев обыграл соотечественника Карена Хачанова в полуфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Майами. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в пятницу, 31 марта, и продлилась три сета. Победу со счетом 7:6, 3:6, 6:3 одержал Медведев. Игра продлилась 2 часа 16 минут. Сразу после матча выигравший теннисист обратился к Хачанову, отметив высокий уровень его игры. «Мне чуть-чуть повезло», — добавил Медведев.

Соперника по финальному матчу Медведев узнает 1 апреля после окончания второго полуфинала. За право сыграть в решающем матче поборются испанец Карлос Алькарас и итальянец Янник Синнер.

Медведев занимает пятое место в рейтинге ATP и является первой ракеткой России. Хачанов располагается на 16-й строке мирового рейтинга.

Алексей Гусев
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