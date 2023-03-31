В РФС раскрыли отношение футбольной общественности Европы к отстранению россиян

Генсек РФС заявил, что футбольная общественность Европы выступает за возвращение россиян

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов раскрыл отношение европейской футбольной общественности к отстранению россиян от международных соревнований. Об этом сообщает «РБ Спорт».

По его словам, кулуарно все понимают неспортивную природу решения и выступают за присутствие российского футбола на мировой арене. «Ни на одном из конгрессов или встреч мы не встречались с позицией, согласно которой необходимость нашего возвращения ставилась бы под сомнение», — заявил Митрофанов.

Генсек РФС добавил, что на национальные федерации и международные организации оказывается политическое давление. «Собственно, это давление и привело к таким неспортивным решениям», — отметил он.

28 февраля 2022 года ФИФА и УЕФА исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Отечественные клубы не выступают в еврокубках, а сборная России была лишена возможности побороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022.