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11:43, 31 марта 2023Бывший СССР

Путин освободил от обязанностей послов России в Эстонии и Латвии

Президент России Владимир Путин освободил от обязанностей послов в Латвии и Эстонии

Фото: Gavriil Grigorov / Reuters

Президент России Владимир Путин освободил от обязанностей послов в Латвии и Эстонии. Соответствующие указы №222 и 223 были подписаны главой государства в пятницу, 31 марта.

«Освободить Ванина Михаила Валентиновича от обязанностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Латвийской Республике», — говорится в тексте одного из размещенных документов.

Аналогичный указ вышел на имя Владимира Липаева, представлявшего интересы России в Эстонской Республике.

Ранее в МИД России уведомили о прекращении действия соглашения между РФ и Эстонией о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах.

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Варвара Кошечкина
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