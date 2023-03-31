Путин освободил от обязанностей послов России в Эстонии и Латвии

Президент России Владимир Путин освободил от обязанностей послов в Латвии и Эстонии

Президент России Владимир Путин освободил от обязанностей послов в Латвии и Эстонии. Соответствующие указы №222 и 223 были подписаны главой государства в пятницу, 31 марта.

«Освободить Ванина Михаила Валентиновича от обязанностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Латвийской Республике», — говорится в тексте одного из размещенных документов.

Аналогичный указ вышел на имя Владимира Липаева, представлявшего интересы России в Эстонской Республике.

Ранее в МИД России уведомили о прекращении действия соглашения между РФ и Эстонией о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах.