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13:17, 30 марта 2023Бывший СССР

Россия и Эстония прекратили таможенное сотрудничество

МИД России заявил о прекращении соглашения с Эстонией о таможенном сотрудничестве

Фото: Studio GM / Shutterstock / Fotodom

Соглашение между Россией и Эстонией о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах прекращено, заявили в МИД РФ. Сообщение ведомства приводится на официальном портале правовой информации.

Отмечается, что действие соглашения прекращено с 26 марта 2023 года. Оно было подписано между правительствами двух стран в Москве 8 июня 1999 года.

Ранее в марте министерство иностранных дел Эстонии решило выслать российского дипломата и объявило его персоной нон грата. Как утверждает ведомство, сотрудник посольства якобы участвовал в «подрыве безопасности и конституционного строя» страны, распространяя «пропаганду».

В начале февраля послы двух стран были отозваны. 7 февраля посол Эстонии в России Маргус Лайдре покинул Москву из-за понижения уровня дипломатических отношений между государствами, на следующий день посол России в Таллине Владимир Липаев также покинул страну.

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Антон Похиляк
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