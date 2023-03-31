В России предложили способ снизить детскую смертность на льду рек и водоемов

В Петербурге предложили отслеживать выход детей на лед рек и водоемов по геолокации

Определение местонахождения детей по геолокации поможет снизить число смертей детей и подростков, выходящих на лед рек и водоемов. Уверенность в этом выразил депутат Законодательного собрания Петербурга Алексей Бельский в интервью «78.ru».

Он напомнил об обязанности родителей следить за детьми, а также об административной и уголовной ответственности за ненадлежащее ее исполнение. Вместе с тем он признал неэффективность таких способов информирования об опасности выхода на лед, как щиты с предупреждающими надписями.

«Подростки сейчас больше сидят в соцсетях и пользуются гаджетами», — напомнил депутат. Он предположил, что, если экстренные службы будут определять точные координаты ребенка по геолокации, они смогут отправить ему сообщение об опасности выхода на лед. «Дети сразу получат его и, возможно, задумаются», — озвучил свое предложение член Заксобрания Петербурга.

30 марта в полынье Финского залива нашли восьмилетнего мальчика, который ранее вышел на прогулку с приятелем — мальчиком 11 лет. Тело второго ребенка было обнаружено в тот же день. Предположительно, оба ребенка утонули. По данным местных СМИ, у старшего школьника были с собой коньки.