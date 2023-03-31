Движение по трассе М-4 «Дон» открыли в обе стороны

МЧС заявило о начале движения по М-4 «Дон» в обе стороны, в пробке более тысячи машин

Движение по М-4 «Дон» в Ростовской области началось в обе стороны, в пробке остаются более 1000 автомобилистов. Об этом в пятницу, 31 марта, сообщил начальник регионального управления МЧС России Сергей Филиппов, пишет РИА Новости.

Из-за обильного снегопада и метели в нескольких городах региона 30 марта был объявлен режим ЧС, региональное ГИБДД сообщило о приостановке движения транспорта по участку М-4. В результате образовалась огромная пробка, к которой автомобили с людьми стояли больше суток.

Одна из застрявших в этом заторе многодетная семья пожаловалась на обморожение и бездействие спасателей.

Ранее стало известно, что в направлении Москвы пошли первые фуры. По состоянию на 08:00 31 марта, по данным МЧС, была организована работа восьми стационарных пунктов обогрева и питания. По семи маршрутам на снегоходах доставляли застрявшим россиянам продукты, а с помощью тяжелой техники — топливо.