Застрявшая из-за снегопада на трассе М-4 семья пожаловалась на обморожение

Застрявшая на трассе под Ростовом многодетная семья пожаловалась на бездействие спасателей

Застрявшая в пробке на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области многодетная семья пожаловалась на обморожение и бездействие спасателей. Запись разговора с россиянкой приводит Telegram-канал Don Mash.

Виктория выехала с детьми и мужем из Калитвы в Ростов. Надеялись, что успеют до метели, но по итогу застряли по дороге. Бензин закончился, а до ближайшей заправки надо идти несколько километров. В пробке они стоят уже почти сутки.

Ранее из-за сильной метели в нескольких городах Ростовской области был объявлен режим ЧС. По последним данным МЧС, образовавшаяся из-за снегопада пробка на трассе сократилась с 60 до 30 километров. Сколько именно автомобилей оказалось в снежном плену, не уточняется. По данным Life, речь может идти о сотнях машин.

Были развернуты пункты обогрева, но не все могут до них добраться. Некоторые пострадавшие находятся в сильнейшем заторе без еды, тепла и воды. По словам людей, им не оказывалась никакая помощь.

По словам губернатора российского региона Василия Голубева, эвакуировали 20 человек.