В России стали реже открываться новые рестораны

«Ъ»: в России в первом квартале 2023 года стали реже открываться новые рестораны

С начала 2023 года динамика закрытий компаний общепита оказалась не такой высокой, как год назад, однако говорить о позитивных сдвигах на ресторанном рынке России рано. Более того, в стране стали реже открываться новые рестораны. Об этом в пятницу, 31 марта, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на подсчеты сервиса «Контур.Фокус».

По данным сервиса, в январе—марте 2023 года на рынке общепита по всей России прекратили работу 5,2 тысячи организаций — это на треть меньше год к году. По мнению эксперта «Контур.Фокуса» Антона Яковлева, динамика сократилась из-за стремления бизнесменов дождаться упрощенного порядка ликвидации юридических лиц, соответствующий закон Госдума приняла в первом чтении в прошлом году.

О том, что ситуация на ресторанном рынке по-прежнему далека от стабильной, свидетельствуют данные «Контур.Фокуса» по открытию новых предприятий отрасли. В первом квартале 2023 года по всей стране появилось 7,5 тысячи таких юрлиц, что на 11 процентов меньше год к году. Как полагает Яковлев, это может говорить о том, что на индустрию продолжает влиять снижение покупательской способности и рост среднего чека в заведениях общепита из-за подорожания продуктов питания.

Директор департамента управления недвижимостью ГК «Шоколадница» Дмитрий Томилин в беседе с изданием указал еще на одну проблему — увеличение затрат на открытие новых заведений на 20–30 процентов, что увеличивает и сроки окупаемости проектов. Кроме того, участникам ресторанного рынка стало сложнее закупать за границей необходимое оборудование, сроки их доставки выросли до полугода. Директор направления стрит-ритейла NF Group Ирина Козина добавила, что сейчас проблематично найти и подходящие помещения для ресторанов, особенно на популярных пешеходных улицах Москвы.

Эксперт Franshiza.ru Анна Рождественская связала низкие показатели по открытию новых заведений в первом квартале текущего года с событиями осени 2022-го, когда на фоне частичной мобилизации часть рестораторов релоцировалась в другие страны, а на запуск ресторана требуется 3-5 месяцев.

В то же время «Контур.Фокус» зафиксировал резкое увеличение новых заведений общепита, больше всего — в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР).

Томилин прогнозирует, что в 2023 году рестораторы будут с осторожностью принимать решения об открытии новых заведений и сосредоточатся на низком и среднем ценовых сегментах. Яковлев считает, что у предпринимателей будут востребованы кафе, бары, пекарни и кондитерские, поскольку в этом сегменте ниже инвестиционный вход и проще найти покупателя на готовый бизнес.

Ранее сообщалось, что начиная с сентября 2022 года в России начали массово закрываться заведения общественного питания — число закрытий кафе и ресторанов осенью выросло на 27,5 процента, в то время как количество открывающихся заведений снизилось на 3,8 процента в годовом выражении. При этом после ухода ряда западных компаний на российском ресторанном рынке был зафиксирован профицит сотрудников — в индустрии стало слишком много официантов.