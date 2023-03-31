В Бразилии высказались о проведении матча против сборной России по футболу

В Бразилии сообщили, что не получали запрос на проведение матча со сборной России

В конфедерации футбола Бразилии (CBF) высказались о возможном проведении товарищеского матча против сборной России по футболу. Об этом сообщает «Матч ТВ».

В организации сообщили, что не получали официальный запрос из России. «Для анализа технической возможности проведения матча со сборной России нужен документ об интересе со стороны Российского футбольного союза (РФС)», — отметили в CBF.

Ранее 31 марта президент РФС Александр Дюков рассказал, что сборная России может встретиться с футболистами из стран Азии, Африки и Латинской Америки. «С Европой рано или поздно мы сыграем, но говорить о том, что в июне мы проведем какой-то матч, я бы не спешил», — заявил функционер.

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Отечественные команды не выступают в еврокубках, а сборная России была лишена возможности побороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022.