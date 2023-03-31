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10:41, 31 марта 2023Путешествия

В Сочи россиянин полностью провалился под свежевыпавший снег

Сноубордист полностью провалился под свежий снег на «Розе Хутор» и попал на видео

Российский сноубордист полностью провалился под снег на горнолыжном курорте «Роза Хутор» в Сочи и попал на видео. Ролик опубликован в Telegram-канале «RT на русском».

Отмечается, что россиянин упал в свежевыпавший снег, который образовал гладкую поверхность для катания. Под снежным покровом оказался бурный ручей.

На помощь пострадавшему пришли другие сноубордисты. Они общими усилиями вырыли небольшую яму и с помощью веревки вытащили россиянина. По предварительным данным, мужчина не пострадал.

Ранее в марте россиянка на сноуборде провалилась в яму и повисла вниз головой во время катания вне трассы в Шерегеше. Видео спасения сноубордистки попало на видео. На помощь ей пришли трое проезжающих мимо сноубордистов, которые заметили торчащее из снега снаряжение.

Фариза Бацазова
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