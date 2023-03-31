В Сочи россиянин полностью провалился под свежевыпавший снег
Российский сноубордист полностью провалился под снег на горнолыжном курорте «Роза Хутор» в Сочи и попал на видео. Ролик опубликован в Telegram-канале «RT на русском».
Отмечается, что россиянин упал в свежевыпавший снег, который образовал гладкую поверхность для катания. Под снежным покровом оказался бурный ручей.
На помощь пострадавшему пришли другие сноубордисты. Они общими усилиями вырыли небольшую яму и с помощью веревки вытащили россиянина. По предварительным данным, мужчина не пострадал.
Ранее в марте россиянка на сноуборде провалилась в яму и повисла вниз головой во время катания вне трассы в Шерегеше. Видео спасения сноубордистки попало на видео. На помощь ей пришли трое проезжающих мимо сноубордистов, которые заметили торчащее из снега снаряжение.