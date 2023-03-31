Экс-советник Кучмы Соскин: ВСУ отступят за Днепр после сдачи Артемовска и Авдеевки

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут отступить за Днепр после поражения в Авдеевке и Артемовске (украинское название — Бахмут) и сдачи городов. Такую возможность допустил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouTube-канале.

По его словам, учитывая текущую обстановку, Авдеевка превращается в новый Артемовск, поскольку российские войска взяли в клещи украинский город, расположенный в Покровском районе Донецкой народной республики (ДНР).

«Там тяжелое положение, они (российские войска — прим. «Ленты.ру») могут прорвать фронт и выйти прямо на Днепр. Может быть колоссальный прорыв фронта и угроза функционированию суверенитета Украины», — предсказал такое развитие событий Соскин.

Ранее бывший советник Леонида Кучмы заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и правительство страны неоправданно жертвуют жизнями украинцев ради собственной выгоды. По его словам, потери Киева уже достигли 160 тысяч ранеными и убитыми. В то же время чиновники продолжают вести роскошный образ жизни, отметил он.

Соскин также призвал объявить Зеленскому импичмент. По его словам, глава Украины борется с коррупцией только на словах, в то время как на практике его политика нацелена на удовлетворение собственных интересов.