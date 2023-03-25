В Киеве обвинили Зеленского в неоправданных потерях

Бывший советник Кучмы Соскин обвинил Зеленского в неоправданных потерях

Президент Украины Владимир Зеленский и правительство страны неоправданно жертвуют жизнями украинцев ради собственной выгоды. В этом политиков обвинил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

По словам экс-советника, потери Киева уже достигли 160 тысяч ранеными и убитыми. В то же время чиновники продолжают вести роскошный образ жизни, отметил он.

«Эта прослойка практически питается украинцами, она жрет украинцев. Украинцы платят кровью, защищают, а в это время олигархи, паразиты, чужеродцы захватили власть и паразитируют на народе», — заявил Соскин.

Ранее в марте Соскин призвал объявить Зеленскому импичмент. По его словам, глава Украины борется с коррупцией только на словах, в то время как на практике его политика нацелена на удовлетворение собственных интересов.

