Во Франции осудили сотрудничество Германии с компанией SpaceX

Депутат ЕП от Франции Руже раскритиковал сотрудничество Германии с компанией SpaceX

Решение правительства Германии запускать свои спутники при помощи ракеты-носителя Falcon 9 производства американской компании SpaceX вызывает вопросы о европейской солидарности ФРГ, заявил член Европарламента от Франции Андре Руже. «Лента.ру» ознакомилась с соответствующим обращением депутата к Еврокомиссии (ЕК).

Так, депутат напомнил, что у Франции есть ракета-носитель Ariane 5, которая способна выполнять те же функции, что и американская Falcon 9. Он пояснил, что Ariane 5 «является прекрасным примером того, чего может достичь сотрудничество между европейскими государствами».

«Хотя ракета-носитель Ariane 5 является предметом гордости Франции, она также является и плодом сотрудничества между европейскими союзниками. Этот инновационный проект обеспечивает определенную степень суверенитета в вопросах освоения космоса. Однако Германия выбирает запускать свои спутники с американской ракеты-носителя Falcon 9 производства SpaceX, хотя Ariane 5, базирующаяся в Гвианском космическом центре (CSG), способна выполнять те же операции», — говорится в обращении парламентария.

Руже также напомнил, что в результате санкций из-за конфликта на Украине Гвианский космический центр вынуждены были покинуть все российские специалисты, что, по словам парламентария, ставит под угрозу 300 рабочих мест.

Это ставит под сомнение решение Германии сделать выбор в пользу иностранной державы, не входящей в ЕС, и ее (Германии — прим. «Ленты.ру») роль в поддержании и продвижении европейских проектов Андре Руже член Европарламента от Франции

В связи с вышеуказанными фактами депутат обращается к Еврокомиссии с рядом вопросов относительно ее намерения вмешаться в данную ситуацию.

«Что может сделать Комиссия для продвижения CSG в качестве основного центра космических проектов ЕС? Объяснит ли она (Еврокомиссия— прим. "Ленты.ру") Германии, что жизненно важно поддерживать европейские космические проекты, чтобы сместить акцент в этой области с Falcon 9 на Ariane 5?» — спрашивает Руже у ЕК.

Ранее стало известно о проблемах у SpaceX со спутниками Starlink V2. Как сообщил в Twitter гендиректор компании Илон Маск, некоторые новейшие спутники Starlink V2 из первой партии, запущенной 27 февраля, требуют сведения с околоземной орбиты.

«В Starlink V2 много новых технологий, поэтому, как и ожидалось, у нас возникли некоторые проблемы. Некоторые спутники будут выведены с орбиты, другие будут тщательно протестированы», — рассказал предприниматель.