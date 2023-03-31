Кремль назвал единственное средство достижения целей России на Украине

Пресс-секретарь Песков: СВО — единственное средство достижения целей России на Украине

Специальная военная операция (СВО) сейчас является единственным средством для достижения целей России. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

Так в Кремле отреагировали на предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко о перемирии между Москвой и Киевом. Он выступил с идеей запрета перемещения техники и переброски оружия с обеих сторон.

По словам Пескова, в ситуации с Украиной ничего не меняется и названные российским лидером Владимиром Путиным задачи СВО будут выполнены военными.

С аналогичной оценкой ситуации выступали и в Госдуме. Так первый зампред комитета по делам СНГ и евразийской интеграции Константин Затулин заявлял, что сейчас Россия не может позволить себе остановить СВО.