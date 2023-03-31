Трамп усомнился в честном судебном разбирательстве

Трамп заявил, что не может рассчитывать на честное судебное разбирательство в Нью-Йорке

Бывший президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social заявил, что не может рассчитывать на честное судебное разбирательство в Нью-Йорке.

Так он прокомментировал выдвинутые против него обвинения. «Они [прокуроры] знают, что я не смогу получить справедливое судебное разбирательство в Нью-Йорке», — написал он.

Само обвинение бывший американский лидер назвал «фейковым, коррумпированным и позорным».

Ранее большое жюри присяжных Нью-Йорка проголосовало за предъявление обвинений Трампу по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization. Какие именно обвинения будут предъявлены политику, на данный момент не известно.

10 марта стало известно, что Трампу собираются предъявить уголовные обвинения из-за выплат порноактрисе Стефани Клиффорд, с которой у него были сексуальные контакты в 2006-2007 годах.