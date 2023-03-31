Риши Сунака обвинили в растрате миллионов из госбюджета на частные полеты

Премьера Британии Сунака обвинили в растрате миллионов из госбюджета на частные полеты

Премьер-министра Британии Риши Сунака обвинили в растрате средств из государственного бюджета во время рабочих поездок. Об этом сообщает Mirror.

Согласно материалу, всего за шесть недель политик потратил из госбюджета 500 тысяч фунтов стерлингов (48 миллионов рублей) на полеты частными самолетами. В частности, мужчина совершил визиты на джетах в Египет, Латвию, Эстонию и Индонезию. Так, например, на поездку в Египет было потрачено 108 тысяч фунтов стерлингов (10,3 миллиона рублей), а на посещение саммита G20 на острове Бали — 342 тысячи фунтов стерлингов (33 миллиона рублей).

«Это шокирующая трата денег налогоплательщиков, когда люди изо всех сил пытаются оплатить свои счета, — возмутилась член парламента Вера Хобхаус. — Правительство может притворяться, что заботится об экологии, но на самом деле таким образом оно нарушает свои собственные обещания».

В сентябре 2021 года президент Эквадора Гильермо Лассо выставил на продажу личный самолет Legacy EMB-135 BJ ради бюджета страны. По мнению главы государства, чтобы рационализировать государственные расходы и сбалансировать национальный бюджет, необходимо продавать непродуктивные, неэффективные или ненужные активы.