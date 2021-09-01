Президент Эквадора продаст личный самолет ради бюджета страны

Президент Эквадора Гильермо Лассо решил продать один из двух личных самолетов ради экономии бюджета страны. Об этом политик сообщил в своем Twitter-аккаунте.

По мнению главы государства, чтобы рационализировать государственные расходы и сбалансировать национальный бюджет, необходимо продавать непродуктивные, неэффективные или ненужные активы. В связи с этим он поручил выставить на продажу самолет Legacy EMB-135 BJ, который ему выделили как действующему президенту Эквадора.

Известно, что упомянутый борт был куплен властями Эквадора в 2008 году за 28 миллионов долларов (два миллиарда рублей). Воздушное судно оснащено тремя каютами, кухней и камерой хранения, и может вмещать 14 пассажиров.

Согласно опубликованному документу, до совершения сделки самолет можно будет эксплуатировать только в «исключительных ситуациях». Существует вероятность того, что после продажи судно может быть вывезено из страны.

В мае личный самолет бывшего румынского президента Николае Чаушеску ушел с молотка за 120 тысяч евро (более десяти миллионов рублей). Ушедший с молотка самолет модели Rombac 1-11 Чаушеску использовал для официальных полетов с 1986 по 1989 год. Лайнер выставила на аукцион государственная авиационная служба Romavia. Она обанкротилась в 2014 году и сейчас распродает все свои активы.