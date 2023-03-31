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13:40, 31 марта 2023Бывший СССР

Лукашенко в ответ на обман Запада предложил России использовать обогащенный уран

Лукашенко заявил, что в случае обмана со стороны Запада Россия использует обогащенный уран

Фото: Maxim Guchek / Reuters

Если Запад обманет Россию и после остановки огня продолжит вооружать Украину, Москва будет обязана использовать обогащенный уран. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в послании белорусскому народу и Национальному собранию, передает ТАСС.

Ранее белорусский лидер предложил объявить на Украине перемирие и запретить переброску оружия для обеих сторон конфликта.

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Алевтина Запольская
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