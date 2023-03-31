Лукашенко в ответ на обман Запада предложил России использовать обогащенный уран

Лукашенко заявил, что в случае обмана со стороны Запада Россия использует обогащенный уран

Если Запад обманет Россию и после остановки огня продолжит вооружать Украину, Москва будет обязана использовать обогащенный уран. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в послании белорусскому народу и Национальному собранию, передает ТАСС.

Ранее белорусский лидер предложил объявить на Украине перемирие и запретить переброску оружия для обеих сторон конфликта.