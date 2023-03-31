Трамп назвал США страной третьего мира

Дональд Трамп на фоне готовящихся обвинений против него назвал США страной третьего мира

Бывший американский лидер Дональд Трамп заявил, что США превратилась в страну третьего мира. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.

Политик также назвал обвинения в свой адрес атакой левых сил на Соединенные Штаты. «Эти бандиты и леворадикальные монстры только что обвинили 45-го президента США и на сегодняшний день ведущего кандидата от республиканцев на выборах президента в 2024 году», — сказал он.

Экс-президент США также заявил, что данная ситуация является посягательством на «некогда свободные и справедливые выборы» в стране.

В этой связи Трамп назвал Соединенные Штаты страной третьего мира, «претерпевающей серьезный упадок».

Ранее большое жюри присяжных Нью-Йорка проголосовало за предъявление обвинений Трампу по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization. Какие именно обвинения будут предъявлены политику, на данный момент не известно.

10 марта стало известно, что Трампу собираются предъявить уголовные обвинения из-за выплат порноактрисе Стефани Клиффорд, с которой у него были сексуальные контакты в 2006-2007 годах.